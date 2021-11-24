2021/11/24 | 22:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي، الاربعاء، بسماع دوي انفجار داخل ميناء ام قصر في محافظة البصرة

وقال المصدر في تصريح لـNRT عربية (24 تشرين الثاني 2021)، ان "فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق داخل صهريجين محملين بمادة (البنزين) في ساحة ضمن ناحية ام قصر جنوبي محافظة البصرة".

وأضاف المصدر، أن "فرق الإطفاء سيطرت على الحادث، وتجري الآن عمليات التبريد دون خسائر بشرية".

من جانبه، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "الانفجار الذي سمع في ناحية أم قصر، ناتج عن حادث عرضي وقع بمحطة وقود وسط المحافظة، وقد توجهت القوات الامنية لمكان الحادث وأجراء عملية التحقيق فيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقوع انفجار داخل ميناء 'ام قصر' بالبصرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقوع انفجار داخل ميناء 'ام قصر' بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).