شاهد.. حياة جديدة تتكشف في الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا

2021/11/24 | 22:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول العلماء إن هذا الحدث هو علامة إيجابية على أن الشعاب المرجانية قادرة على التجدد رغم التهديدات البيئية.

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