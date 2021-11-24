الحرية الدينية في موضع التنصيص - عباس علي العلي

2021/11/24 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لكم دينكم أيها الناس خطاب عام شامل موجه ومخصص أساسا كما يبدو للقارئ أنه محدد بما سبقته من آيات تخاطب الكافرون، فكل من يدين بغير دين الله هو كافر طبقا لهذا التحديد، والسؤال هنا أليس الدين واحدا من نتاجات أعتقاد الفرد بوجود قوة خارقة فوقية غالبة وغير مرئية يرمز لها مرة بالسماء أو بساكن السماء أو بالخالق المدبر، أو بواضع قوانين الكون كما هي الآن، بالمجمل الغالب في تصور كل المتدينين أنهم يتوجهون لله ب ......





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