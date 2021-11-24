2021/11/24 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي والحكيم يبحثان وجهات النظر حول المرحلة المقبلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والحكيم يبحثان وجهات النظر حول المرحلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والحكيم يبحثان وجهات النظر حول المرحلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).