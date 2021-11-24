الحلبوسي والحكيم يبحثان تبادل وجهات النظر حول المرحلة المقبلة

2021/11/24 | 22:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، مع رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، تبادل وجهات النظر حول المرحلة المقبلة.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، أن "رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وتبادل وجهات النظر حول المرحلة المقبلة".

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