نادي كربلاء ينتقد

2021/11/24 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد نادي كربلاء اتحاد كرة القدم

العراقي لعدم اهتمامه بدوري الدرجة

الاولى الذي سمي بدوري المظاليم مؤكدا

ان هذا الدوري فيه لاعبين يستحقون اللعب

في المنتخب الوطني

وقال مسؤول اعلام النادي مسلم الركابي

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