2021/11/24 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ فقد نابولي الإيطالي موقع الصدارة بخسارة أمام مضيفه سبارتاك موسكو الروسي بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب " أتكريت أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من الدوري الأوروبي "يوروباليج"، للموسم الحالي 2021 – 2022.أنهى سبارتاك موسكو الشوط الأول من اللقاء متفوقا بثنائية نظيفة، سجلها ألكسندر سوبوليف في الدقيقتين 3 و 28 من زمن اللقاء ".وفي الشوط الثاني سجل المقدونى إليف إلماس هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 64 من زمن المباراة ".وبهذا الفوز تصدر سبارتاك موسكو المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على نابولي الذي يتساوى معه في الرصيد ذاته"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نابولي يفقد صدارة مجموعته في الدوري الأوروبي بالخسارة من سبارتاك موسكو) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نابولي يفقد صدارة مجموعته في الدوري الأوروبي بالخسارة من سبارتاك موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).