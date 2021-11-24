ضبط منصة صواريخ واعتدة بعملية تفتيش في جلولاء

2021/11/24 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ضبطت القوات الامنية منصة صواريخ واعتدة بعملية تفتيش في / زور مردان/ في جلولاء بمحافظة ديالى.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني : انه تم العثور على ٥ قنابر هاون 60 ملم وعبوتين ناسفتين و منصة إطلاق صواريخ محلية الصنع .واشارت الى : تفجير المواد ميدانيا من قبل مفرزة المعالجة./انتهى3

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