2021/11/24 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتر ميلان يتغلب على شاختار بهدفين في دوري أبطال أوروبا المركز الخبري الوطني.

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