ليبيا: استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية

2021/11/24 | 22:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وتضمنت 73 مرشحا فيما استبعدت 25 مرشحا من المتقدمين كان أبرزهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

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