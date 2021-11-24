مسلحون يهاجمون موظفاً حكومياً في ديالى

2021/11/24 | 22:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هاجم مسلحون، الأربعاء، شخصاً يعمل بصفة موظف في وزارة الكهرباء، في محافظة ديالى.

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وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (24 تشرين الثاني 2021)، إن "موظفاً في وزارة الكهرباء تعرض لهجوم من قبل مسلحين مجهولين في منطقة ضباب ضمن ناحية أبي صيدا شمال شرقي ديالى".

وأضاف، أن "الهجوم أدى إلى إصابة الموظف بجروح خطيرة، ونقله الى مستشفى المقدادية العام لتلقي العلاج".

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