2021/11/24 | 22:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: diUGWtm-pqc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يؤكد عدم مشاركته بحكومة توافقية مطلقاً | حمزة مصطفى - كاتب ومحلل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر يؤكد عدم مشاركته بحكومة توافقية مطلقاً | حمزة مصطفى - كاتب ومحلل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).