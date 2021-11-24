بالصور.. منتخبنا للشباب يواصلُ تدريباته استعدادًا لمواجهة اليمن

2021/11/24 | 22:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعيواصل منتخبنا للشباب، تدريباته استعدادا لمواجهة اليمن الجمعة المقبل.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، أن "منتخبنا للشباب يواصلُ تدريباته استعدادًا لملاقاة منتخب اليمن يوم الجمعة المقبل في ملعب البصرة الدوليّ بالساعة الثامنة مساءً ضمن بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب".

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