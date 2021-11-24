عقود برنت تغلق عند 82.25 دولار للبرميل

2021/11/24 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغلقت عقود برنت، الأربعاء، عند 82.25 دولار للبرميل الواحد.واغلقت عقود برنت منخفضة 6 سنتات، أو 0.07 بالمئة، فيما سجلت العقود الآجلة للنفط الأميركي عند التسوية 78.39 دولارا للبرميل، منخفضة 11 سنتا أو 0.14 بالمئة.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت اليوم الاربعاء، أن لجوء دول من كبار مستهلكي النفط لمخزوناتها الاستراتيجية من الخام، ليس تحركا من جانب الوكالة لتهدئة الأسعار.

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