صفقات الأسلحة في الخليج

2021/11/24 | 23:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أهداف دول الخليج على رأسها الإمارات و السعودية و قطر من التعاون مع شركات أميركية و إسرائيلية لصناعة عسكرية ضخمة في المنطقة؟

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