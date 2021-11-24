إيران تكسب دعوى قضائية ضد البحرين في محكمة دولية وتغرمها مبلغا باهظا

2021/11/24 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسبت إيران دعوى قضائية رفعتها ضد

الحكومة البحرينية في محكمة دولية،

بحسب ما أعلن حاكم مصرف إيران المركزي

السابق، عبد الناصر همتي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عبد

الناصر همتي، قوله: “انتصار قانوني..

ب

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