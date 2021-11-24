اخماد حريق صهريجين محملين وانقاذ محطة وقود في ناحية ام قصر

2021/11/24 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

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حدث قبل قليل

الدفاع المدني يخمد حريق صهريجين محملين وينقذ محطة وقود في ناحية ام قصر في البصرة .

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سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل صهريجين بسعة (36) الف لتر لكل منهما محملين بوقود البنزين بالقرب من محطة وقود في ناحية ام قصر في محافظه البصرة .

حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطر انتشارها الى المحطة القريب من موقع الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر .

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