محافظة عراقية تحسم ملف خزن

2021/11/24 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حسم مسؤول حكومي في ديالى ، اليوم الاربعاء، الجدل حول امكانية خزن السيول المتدفقة من الحدود العراقية – الايرانية شرق ديالى، مؤكد فقد كميات كبيرة من المياه.

وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المناطق الحدودية شرق ديالى تضم سدين لخزن مياه السيول هما ( مندلي- قزانية) لكنهما خارج نطاق العمل الفعلي للخزن منذ سنوات بسبب تراكم الترسبات الطينية التي غمرت 90% من حوض الخزن ما يعني استحالة خزن اي كمية من السيول المتدفقة".

واضاف الخزاعي، ان "الساعات 24 الماضية شهدت مناطق شرق ديالى الحدودية تدفق سيول بكميات جيدة صوب الوديان ومنها وادي النفط ولايمكن خزنها بالوقت الراهن"، مشيرا الى ان "الاستفادة الوحيدة منها هي تغذية القرى الزراعية القريبة من المنخفضات الحدودية وزيادة الخزين للمياه الجوفية".

واشار الى ان" كميات السيول المتدفقة من الحدود العراقية – الايرانية لو تم خزنها في سدود لتغير وضع حال مناطق شرق ديالى بالكامل خاصة وانها تعاني من ازمة جفاف مستمرة رغم انها الاعلى في تدفق السيول الموسمية على مستوى المحافظة".

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