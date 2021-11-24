انتر ميلان ينال العلامة الكاملة بلقائه شاختار الاوكراني

2021/11/24 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نال نادي انتر ميلان الايطالي العلامة الكاملة بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه شاختار الاوكراني بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دوري المجموعات لدوري ابطال اوربا.وسجل هدفي الفوز اللاعب دجيكو في الدقيقتين 61 و68 من المباراة./انتهى3

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