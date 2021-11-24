رئيس اركان الجيش يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي دعم الجيش العراقي

2021/11/24 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أجرى رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، مساء اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس أركان الجيش الفرنسي الجديد الفريق أول تييري بورخارد.وذكر بيان لوزارة الدفاع: انه جرى خلال الاتصال، بحث تطوير أوجه التعاون العسكري بين البلدين، ودعم الجيش العراقي، وسبل إنجاح عمل اللجنة الثنائية للتعاون العسكري بين العراق وفرنسا./انتهى3

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