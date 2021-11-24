الدفاع المدني تنشر صوراً من حريق أم قصر

2021/11/24 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، توضيحاً بشأن الحريق الذي نشب في ناحية أم قصر بمحافظة البصرة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2021)، إنه "سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل صهريجين بسعة 36 ألف لتر لكل منهما، يحتويان وقود البنزين بالقرب من محطة وقود في ناحية ام قصر في محافظه البصرة".

وأضافت، "حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران، وابعدت خطر انتشارها الى المحطة القريبة من موقع الحادث دون تسجيل إصابات بشرية، مع تحجيم الاضرار المادية".

وتابعت، "وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

وأفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتمكن فرق الدفاع المدني من إخماد نيران حريق "هائل" ضمن مقتربات ميناء أم قصر في البصرة، ما تسبب في تصاعد ألسنة النيران.

وقال المصدر لـ "ناس" (24 تشرين الثاني 2021)، إن "انفجاراً وقع جراء تماس في أحد الصهاريج ما تسبب باحتراق أكثر من صهريج".

وأضاف أن "الصهاريج كانت محملة بمادة البنزين ضمن حدود الناحية"، مؤكدا أن "فرق الدفاع تمكنت من السيطرة على الحادث عبر عمليات التبريد دون وقوع أية خسائر بشرية".

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