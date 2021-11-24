2021/11/24 | 23:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QL__ZtrE8pY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط احمد الوشاح يكشف لنفس عميق عن الجهة التي اعتقلته وما حصل في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناشط احمد الوشاح يكشف لنفس عميق عن الجهة التي اعتقلته وما حصل في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).