2021/11/24 | 23:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جواد رحيم الساعدي : وصلنا إلى مرحلة لانعرف من نصدق ، بلاسخارت أم المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: V-JEV6RhXmA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جواد رحيم الساعدي : وصلنا إلى مرحلة لانعرف من نصدق ، بلاسخارت أم المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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