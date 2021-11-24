2021/11/24 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي ان كل من يظن أن قواتنا الأمنية ستقف عند حد معين في مطاردة المطلوبين فهو واهن .وشدد قائد العمليات في بيان " على ضرورة إنجاز وتنفيذ أوامر القبض على المطلوبين للقضاء.واضاف" أطلعنا على عمل القوات الأمنية التي تقوم بعمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق قضاء الدير وأجزاء من اهوار الشافي شمالي البصرة ،وكذلك إحياء يوسفيان في مناطق أبو الخصيب وام الرصاص جنوبي المحافظة .واوضح قائد العمليات" أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة واعتدة متنوعة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات البصرة : كل من يظن أن قواتنا الأمنية ستقف عند حد معين في مطاردة المطلوبين فهو واهن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات البصرة : كل من يظن أن قواتنا الأمنية ستقف عند حد معين في مطاردة المطلوبين فهو واهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).