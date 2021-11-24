فيديو: توقيف عناصر قوة أمنية قتل أحد عناصرها صاحب مقهى بعد مشادة في النجف

2021/11/24 | 23:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت محافظة النجف، ليل الأربعاء، مقتل صاحب مقهى في منطقة المناذرية، على يد عنصر أمن ضمن قوة أمنية داهمت المقهى.

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وأظهر مقطع مصور رصده "ناس"، (24 تشرين الثاني 2021)، نشوب مشادة كلامية بعد وقوع الحادثة بين أشخاص وأحد منتسبي القوة الأمنية التي داهمت المقهى لمعرفة العنصر الأمني الذي قام بقتل صاحب المقهى.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني لـ"ناس"، بأن "قائد شرطة النجف، أمر بتوقيف كافة العناصر المشاركة في الممارسة الأمنية التي ادت الى مقتل المواطن".

وأضاف، أن "قائد شرطة النجف أشرف شخصيا على مجريات التحقيق مع أفراد المفرزة الموقوفة بعد الحادثة".

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