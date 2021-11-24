الموانئ تصدر توضيحا بشأن الحريق الذي اندلع في ناحية أم قصر

2021/11/24 | 23:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاصدرت الشركة العامة لموانئ العراق توضيحا بشأن الحريق الذي اندلع في ناحية ام قصر بمحافظة البصرة.وذكر بيان للموانئ تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "حريقا اندلع في احد الصهاريج الواقفة خلف محطة وقود ام قصر القريبة من السياج الامني للميناء الشمالي"، لافتا الى ان "فرق الدفاع المدني وملاكات السلامة والاطفاء في الميناء هرعت لاخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية تذكر سوى الاضرار المادية باحتراق الصهريج ".وأشارت شركة الموانئ، بحسب البيان، إلى ان "الحريق الذي نشب مساء اليوم الاربعاء لم يؤثر على سير عمل الميناء وحركة النقل ودخول وخروج الشاحنات وذلك لبعد المسافة بين الحادث والميناء"، مؤكدة أن "فور اخماد الحريق بادرت ملاكات الدفاع المدني لفتح تحقيق بالحادث لمعرفة الاسباب وتم فتح الطرق وجعل الحركة بانسيابية عالية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد حريق أندلع في صهريجين محملين بالوقود في ناحية ام قصر بمحافظة البصرة .وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل صهريجين بسعة (36) الف لتر لكل منهما محملين بوقود البنزين بالقرب من محطة وقود في ناحية ام قصر في محافظه البصرة" .

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