مجلس الأمن يلوح بعقوبات ضد من يعرقل انتخابات ليبيا

2021/11/25 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوّح مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بفرض عقوبات على كل من يهدد العملية الانتخابية في ليبيا.

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