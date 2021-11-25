توضيح من الشركة العامة لموانئ العراق بشأن الحريق في ام قصر

2021/11/25 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت الشركة العامة لموانئ العراق، الاربعاء، توضيحا حول الحريق في ناحية ام قصر.

وقالت الشركة في بيان، ان "حريقا اندلع في احد الصهاريج الواقفة خلف محطة وقود ام قصر القريبة من السياج الامني للميناء الشمالي وهرعت فرق الدفاع المدني وملاكات السلامة والاطفاء في الميناء لاخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية تذكر سوى الاضرار المادية باحتراق الصهريج".

وأكدت شركة الموانئ ان "الحريق الذي نشب مساء اليوم الاربعاء لم يؤثر على سير عمل الميناء وحركة النقل ودخول وخروج الشاحنات وذلك لبعد المسافة بين الحادث والميناء".واضافت، "فور اخماد الحريق بادرت ملاكات الدفاع المدني لفتح تحقيق بالحادث لمعرفة الاسباب وتم فتح الطرق وجعل الحركة بانسيابية عالية".

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