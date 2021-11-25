الموانئ تؤكد عدم تاثر عمل ميناء ام قصر بحريق اليوم

2021/11/25 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت الشركة العامة لموانئ العراق عدم تاثر عمل ميناء ام قصر بحريق اليوم .وقالت في بيان ان حريقا اندلع في احد الصهاريج الواقفة خلف محطة وقود ام قصر القريبة من السياج الامني للميناء الشمالي وقد هرعت فرق الدفاع المدني وملاكات السلامة والاطفاء في الميناء لاخماده دون وقوع خسائر بشرية تذكر سوى الاضرار المادية باحتراق الصهريج.واكدت ان : الحريق لم يؤثر على سير عمل الميناء وحركة النقل ودخول وخروج الشاحنات وذلك لبعد المسافة بين الحادث والميناء..مشيرة الى انه وفور اخماد الحريق بادرت ملاكات الدفاع المدني لفتح تحقيق بالحادث لمعرفة الاسباب وتم فتح الطرق وجعل الحركة بانسيابية عالية./انتهى3

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