اتحاد الكرة: لا تغييرات على الجهاز الفني للمنتخب الوطني

2021/11/25 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفى المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني لكرة القدم، الأنباء التي تحدثت عن نية اتحاد الكرة اضافة مدرب محلي ليكون مساعدا ثانيا مع المدرب بيتروفيتش خلال منافسات كأس العرب.وقال محمد عماد في تصريح لشبكة فيفا سبورت تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "اتحاد الكرة يثق تماما بقدرات المدرب بيتروفيتش وجهازه المساعد ولا توجد اي نية حاليا لإحداث أي تغييرات ضمن الملاك التدريبي."وأشار إلى أن "وفد منتخبنا الوطني أجرى صباح الأربعاء المسحات الطبية الخاصة بفايروس كورونا تطبيقا لشروط الصحة والسلامة العالمية التي تلزم جميع المسافرين بضرورة إجراء الفحص قبل ٤٨ ساعة من موعد السفر"، مؤكدا انه "من المؤمل ان يشد وفد أسود الرافدين الرحال صوب العاصمة الدوحة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة."تجدر الإشارة إلى أن المدرب بيتروفيتش تمت تسميته رسميا مدربا لمنتخبنا الوطني أول أمس الثلاثاء خلفا للهولندي ديك ادفوكات الذي فضل عدم الاستمرار بعمله لأسباب وصفها بالشخصية على حد تعبيره.

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