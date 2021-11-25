2021/11/25 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WAaEcoTPnHk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حامد الصراف: لابد من زوال النظام السياسي وتشكيل حكومة تمثل الفائزين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حامد الصراف: لابد من زوال النظام السياسي وتشكيل حكومة تمثل الفائزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).