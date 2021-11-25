2021/11/25 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل من هو الجبلاوي !!و ماهو اتفاق ابراهام اللعين هذا !و لماذا فاز نجيب محفوظ بنوبل للآداب برواية* اولاد حارتنا التي بقيت ممنوعة من النشر لسنوات والتي حازت على شهرتها ايضا من هذا المنع الذي وصل لمبنى الاكاديمية في السويد, ففاز نجيب بجائزة نوبل للآداب .



هؤلاء الذين يقبعون في مبناهم يتدارسون لمن يمنحون المليون استرليني التي اغدقوا فيها العطايا لعدة سنوات لأبنة صهيون ولليهود في تودد صا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يا جبلاوي والدين الابراهيمي الجديد - هاله ابوليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يا جبلاوي والدين الابراهيمي الجديد - هاله ابوليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).