لا تُصدّقوهم إذا قالوا: الله أكبر! - محمد عبد المجيد

2021/11/25 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_المجيد السيسي لنفسه: حتى لو ذبحتُ المصريين عن بكرة أبيهم، فردا..



فردا؛ فستبرر القلة الأحياء ذبحي للكثرة المذبوحة؛ فروحُ المصري في تبرير الإجرام.التبرير يبدأ من حُلم المصري أن يعمل مرشدًا أو مُخبرًا أو في الشرطة السرية أو مُتعاونا أو صامتا على ظلم السلطة لأخيه وأمه وأبيه.لم يُعلـّـم الدينُ المصريين أن الله أكبر من السلطة السياسية؛ لذا لن يقرعه ضميره وهو يقوم بتسليمك، حتى لو في خياله، للسجّ ......





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