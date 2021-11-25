ريال مدريد يثأر من شيريف بثلاثية نظيفة في الأبطال

2021/11/25 | 01:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0) خلال مواجهة شيريف تيراسبول المولدوفي، مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وسجل الأهداف لريال مدريد ديفيد ألابا في الدقيقة 30، وتوني كروس في الدقيقة (45+1)، وبنزيما في الدقيقة 55.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد شيريف تيراسبول عند 6 نقاط في المركز الثالث.

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