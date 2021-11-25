-عصابة الاربعة-! -1- -ساويرس/دحلان/الامارات/اسرائيل-. عندما يكون الدولار، اهم من القيم الانسانية وكرامة المواطن، وامن الوطن! نجيب ساويرس، نموذجاً. -1- - سعيد علام

2021/11/25 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام تشكل اليوم "عصابة الاربعة" "ساويرس/دحلان/الامارات/اسرائيل"، الذراع الاكثر فاعلية ونشاطاً فى تنفيذ مخططات حكام عالم اليوم بقيادة امريكية، فى الشرق الاوسط.



ادين ساويرس رسمياً بتسهيل التجسس، والعقوبة غرامة مالية فقط؟!بعد ادانة "موبينيل" نجيب ساويرس، بتسهيل التجسس مع الموساد الاسرائيلى، خرج "كالشعرة من العجينة" بعقوبة تافه بالنسبة للملياردير المتهم نجيب ساويرس، والعقوبة عن الجانب الفنى فقط ......





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