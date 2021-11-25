2021/11/25 | 01:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: ‏الأحداث المؤلمة الأخيرة في السليمانية تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 01:24

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