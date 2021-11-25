الكاظمي: الاحداث المؤلمة في كردستان تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع

2021/11/25 | 01:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الاحداث المؤلمة في اقليم كردستان تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر ان “الاحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع، لحماية السلمالاجتماعي وإيقاف التدهور”.

واضاف أن “التظاهرات السلمية حق مكفول دستورياً والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمرانمرفوضان”.

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