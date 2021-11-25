غوارديولا يهزم ميسي ورفاقه.. والفريقان إلى ثمن نهائي الأبطال

2021/11/25 | 01:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب مانشستر سيتي الإنكليزي على باريس سان جرمان 2-1 الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا وبلغا سوياً الدور ثمن النهائي.

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