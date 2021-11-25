رئيس الوزراء العراقي يعلق على الأحداث التي يشهدها إقليم كردستان

2021/11/25 | 01:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على الأحداث التي يشهدها إقليم كردستان.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، "الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع؛ لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور".وأضاف أن "التظاهرات السلمية حق مكفول دستورياً، والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".

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