أتلتيكو مدريد يخسر على أرضه أمام ميلان الايطالي

2021/11/25 | 01:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكن نادي ميلان الايطالي من الفوز على مضيفه اتلتيكو مدريد بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال اوربا.سجل هدف المباراة اللاعب جونيور في الدقيقة 87 ./انتهى3

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