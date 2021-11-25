الصحف تواصل متابعة تظاهرات السليمانية وتداعياتها وحملات التضامن معها

2021/11/25 | 01:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الخامس والعشرين من تشرين الثاني ، متابعة تظاهرات السليمانية وحملات التضامن معها و تداعياتها وردود الافعال ازاءها .و قالت صحيفة / الزمان / :" اتسعت حملات التضامن مع طلبة جامعة السليمانية المحتجين منذ اربعة ايام ، ففي بغداد شهدت كل من الاعظمية وساحة التحرير وقفات تضامن مع طلبة جامعات الاقليم الذين خرجوا بتظاهرات واسعة ، احتجاجا على قطع منحة الطالبة ولدعوة الحكومة الى معالجة اوضاعهم المعيشية في ظل الظرف الراهن".واضافت الصحيفة :" رصد مركز / ميترو/ للدفاع عن حقوق الصحفيين، انتهاكات ارتكبت بحق فرق اعلامية، بعضها كان أثناء البث المباشر لاحداث التظاهرات".ونقلت عن المركز :" لليوم الرابع على التوالي بدأت التظاهرات الطلابية في مدن اربيل والسليمانية وحلبجة وكلار ورانية ودربنديخان وجمجمال وسوران وخانقين، تؤكد نفس المطالب السابقة، ملتحقة بها اعداد من خريجي الاعوام الماضية" ، مشيرا الى تجمع طلاب داخل جامعة هولير الطبية ، حيث منعوا من الخروج الى الشارع الرئيس، فيما تجمع العشرات منهم امام وزارة التعليم العالي وسط انتشار امني مكثف ومنع الاعلاميين من التقرب من التجمعات ".و اكد سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء الاقليم ، حسب / الزمان / :" ان حكومة كردستان قررت في اجتماعها الذي عقد امس، تخصيص ميزانية لوزارة التعليم العالي لحل مشاكل الطلبة".واضاف هورامي :" ان هذه الميزانية ستنفق على حل مشاكل الأقسام الداخلية للطلبة وتأمين الخدمات لها ومساعدة الطلبة ذوي الوضع المادي المتعسر".فيما اشارت الى قول النائب السابق محمد شياع السوداني :" ان هجرة العراقيين لأوربا وتظاهرات السليمانية وما تشهده بعض المحافظات من احتجاجات وما نلمسه يوميا من معاناة المواطنين معيشيًّا وخدميا وأمنيا، مؤشرات على نقمة شعبية لن تصبر طويلا على الفشل الواضح بجميع الاصعدة".عن الموضوع ذاته اشارت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، الى قول رئيس الجمهوريَّة برهم صالح، في تغريدة على "تويتر":" انَّ التوترات التي شهدتها السليمانية مؤسفة ومرفوضة والتظاهر السلمي للطلبة حق دستوري مكفول، والاخلال بالأمن العام والعنف ضد المدنيين امر مدان".وشدد على أنَّ "واجب قوات الامن حماية المتظاهرين والامن العام، وعلينا جميعا العمل من اجل حماية السلم الاهلي، والممتلكات العامة وتأمين حق المواطن في حياة حرة كريمة".واشارت / الصباح / :" لاحتواء الازمة، اعلن مجلس وزراء الاقليم تخصيص ميزانية لحل مشكلات الخدمات في الاقسام الداخلية مع تقديم الدعم المالي للطلبة من ذوي الدخل المحدود، بينما شهدت محافظات الاقليم الثلاث نزول آلاف المواطنين تضامنا مع الطلبة".ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة :" ان مواجهات حصلت بين المتظاهرين والقوات الامنية أسفرت عن وقوع اصابات بين الطرفين".واشارت المصادر الى :" ان مقرات عدد من الاحزاب وبعض المباني الحكومية في السليمانية تعرضت للحرق، ابرزها مقر حركة التغيير والمكتبة العامة ومقر للحزب الديمقراطي الكردستاني".اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت المشروع الوطني لبناء المدارس والمراحل التي قطعها .واشارت الصحيفة الى قول المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد :" اننا بصدد اكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع الوطني لبناء المدارس والذي يتضمن في المرحلة الاولى انشاء الف مدرسة من اصل 7 الاف في عموم العراق عن طريق الاتفاقية الصينية ".واضاف المتحدث :" تم في المرحلة الأولى التنسيق مع المحافظات لتهيئة أراضٍ لبناء ألف مدرسة كمرحلة اولى هذا العام من أصل 7 الاف مدرسة، وضمنت تخصيصات بناء تلك المدارس في موازنة العام الحالي 2021"، مبينا:" أن هذا المشروع سينهي مشكلة المدارس المزدوجة والدوام الثلاثي، وايضا المدارس الطينية والآيلة للسقوط وستوزع حسب النسب السكانية في المحافظات والحاجة والأولوية".واوضح:" ان قطع الاراضي الألف تم تسلمها، والآن نحن فقط بانتظار توقيع العقد مع شركتين صينيتين وتتم تهيئة الأمور القانونية لتوقيعه بالايام المقبلة ".لافتا الى: " ان هناك شروطا تم تضمينها في العقد، والمدارس الألف ستطلق بألف مشروع في آن واحد، وفي كل واحدة منها سيتواجد مهندس عراقي مقيم ليتم الاشراف على العمل ".وتابع: " ان العمل بموجب العقد سيكون على أساس انشاء مدارس نموذجية بناءً على تصاميم حديثة تنفذ لأول مرة بالعراق"، مشيرا الى :" ان المباشرة بالمشروع ستتم قريباً بعد ان يتم توقيع العقد" ./ انتهى

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