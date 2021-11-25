الكاظمي: الأحداث في السليمانية تستدعي موقفاً مسؤولاً لحماية السلم الاجتماعي

2021/11/25 | 01:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، إلى "موقف مسؤول" من الأحداث في السليمانية ومدن إقليم كردستان.

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وقال الكاظمي في تغريدة باللغتين العربية والكردية تابعها "ناس"، (25 تشرين الثاني 2021)، إنّ "الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع؛ لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور".

وأضاف الكاظمي، أنّ "‏التظاهرات السلمية حق مكفول دستورياً، والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".

وتشهد السليمانية وعدد من مدن الإقليم تظاهرات مستمرة منذ 4 أيام يقودها طلاب الجامعات والمعاهد احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة وقطع الرواتب.

وتتركز الاحتجاجات قرب مبنى جامعة السليماينة، وسط المدينة، وعدد من الشوارع الرئيسة التي شهدت في الساعات الماضية اعتصامات وتصعيداً للمطالبة بإطلاق الرواتب الخاصة بالطلبة.

ومع تسجيل إصابات في صفوف الطلاب إثر استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، أعلن ناشطون وشبان في بغداد تضامنهم من الحراك الاحتجاجي في كردستان، مشددين على رفض العنف من قبل السلطات الأمنية.

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صور مباشرة من تحت نصب الحرية وسط بغداد

بالمقابل، أكّد ناشطون كرد أنّ "الاحتجاجات في السليمانية وبعض مدن إقليم كردستان هي امتداد لتظاهرات تشرين الأول/أكتوبر التي اندلعت في بغداد ومدن جنوب البلاد"، مشيرين إلى أنّ "الشبان في عموم البلاد يحملون قضية واحدة ويناضلون من أجل الحرية والحقوق المشروعة".

وتابع "ناس"، الأربعاء (24 تشرين الثاني 2021)، صورة تظهر أحد المحتجين في السليمانية يحمل صورة الناشط المحتج صفاء السراي الذي توفي متأثراً بإصابته بقنبلة دخانية في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

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وفنّان ثائر

وتستمر تظاهرات طلبة جامعة السليمانية في يومها الرابع، حيث يواصل الطلبة المطالبة بمستحقاتهم المالية التي لا تتراوح بين 40 و100 ألف دينار شهرياً لكل طالب، والمحجوبة منذ العام 2014.

وأظهرت مشاهد وثقتها كاميرا "ناس" إلقاء قنابل غازية داخل حرم جامعة السليمانية تسبب بتسجيل حالات اختناق بين صفوف الطلبة.

وكانت التظاهرات قد بدأت أمام مبنى الجامعة على طريق بغداد الرابط بين السليمانية وكركوك، قبل أن تتوسع لتمتد إلى شارع سالم، في قلب المدينة، ثم إلى شارع سوق مولوي في المدينة القديمة، حيث حاول المتظاهرون الوصول إلى سراي آزادي (ساحة الحرية) التي تحمل رمزية عالية لارتباطها باحتجاجات عام 2011 الواسعة في المدينة.

ورافقت كاميرا "ناس" المحتجين في المدينة القديمة ووثقت هذه المشاهد:

صور: وصول المتظاهرين إلى سراي آزادي

واستخدمت القوات الرصاص والقنابل الحكومية في محاولة لتفريق المحتجين:

كما أحرق محتجون مقار حزبية ودوائر حكومية في نواحٍ نائية مثل سيد صادق وبيره مگرون، منها مقار تعود لحركة التغيير والاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.

وعلق رئيس الجمهورية برهم صالح، على الأحداث مطالباً بحماية السلم الأهلي والمتظاهرين السلميين، فيما نقلت وسائل إعلام كردية أنباءً عن موافقة حكومة الإقليم على استئناف صرف مستحقات الطلبة.

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وكتب صالح في تدوينة تابعها "ناس" (24 تشرين الثاني 2021)، ان "التوترات التي شهدتها السليمانية مؤسفة ومرفوضة"، مبينا ان "التظاهر السلمي للطلبة حق دستوري مكفول، والاخلال بالأمن العام والعنف ضد المدنيين امر مدان".

وبين أن "واجب قوات الامن حماية المتظاهرين والأمن العام، وعلينا جميعا العمل من أجل حماية السلم الأهلي، والممتلكات العامة وتأمين حق المواطن في حياة حرة كريمة".

ووصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أحداث السليمانية بـ"المؤلمة" معبراً عن رفضه للاعتداء على المتظاهرين والأملاك العامة والخاصة على حد سواء.

وقال الكاظمي في تغريدة مقتضبة "الأحداث الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما في السليمانية العزيزة تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع؛ لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور.‏التظاهرات السلمية حق مكفول دستورياً، والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".

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وتسجيل هجمات وعشرات الإصابات

ويوم الثلاثاء، نظم عدد من طلبة جامعات دهوك وأربيل، وقفات احتجاجية، تضامناً مع طلبة السليمانية.

وأظهرت صور اطلع عليها "ناس"، (23 تشرين الثاني 2021)، جانباً من التظاهرات والاحتجاجات داخل الحرم الجامعي لعدد من الجامعات في أربيل ودهوك، التي تضمها العديد من الطلبة، تضامناً مع طلبة جامعة السليمانية الذين ينضمون احتجاجات مطالبة بصرف مستحقاتهم المالية لليوم الثالث على التوالي.

إلى ذلك، جابت مسيرات لطلبة جامعة أربيل، عدداً من شوارع المدينة، تضامناً مع طلبة جامعة السليمانية، والتوجه إلى مبنى وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان، مما أدى إلى قطع عدد من الطرق الرئيسة بضمنها الطريق الرابط بي أربيل وكويسنجق.

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