محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬يحظى‭ ‬بحفاوة‭ ‬في‭ ‬تركيا ويدعم‭ ‬اقتصادها‭ ‬بعشرة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬

2021/11/25 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحسن‭ ‬فوري‭ ‬بسعر‭ ‬الليرة‭ ‬التركية‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الى‭ ‬أنقرة‭ ‬ انقرة‭- ‬توركان‭ ‬إسماعيل‭ ‬ استقبل‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأتراك‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬بحفاوة‭ ‬كبيرة‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تفتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تكلّلت‭ ‬بإعلان‭ ‬إماراتي‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬استثمار‭ ‬بعشرة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التركي‭.‬ ورحبت‭ ‬الصحف‭ […]

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