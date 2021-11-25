2021/11/25 | 02:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحسن فوري بسعر الليرة التركية مع زيارة ولي عهد أبو ظبي الى أنقرة انقرة- توركان إسماعيل استقبل المسؤولون الأتراك ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بحفاوة كبيرة الأربعاء، في زيارة تفتح صفحة جديدة بين البلدين تكلّلت بإعلان إماراتي عن إنشاء صندوق استثمار بعشرة مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي.
ورحبت الصحف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن زايد يحظى بحفاوة في تركيا ويدعم اقتصادها بعشرة مليارات دولار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ورحبت الصحف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن زايد يحظى بحفاوة في تركيا ويدعم اقتصادها بعشرة مليارات دولار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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