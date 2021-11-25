حلقة الوزير

2021/11/25 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في‭ ‬الكتاب‭ ‬الشهير‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العهود‭ ‬والعصور‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬الأمير‭- ‬لنيكولو‭ ‬ماكيافيللي،‭ ‬رسالة‭ ‬قصيرة‭ ‬تقول‭: ‬ ليس‭ ‬اختيار‭ ‬الأمير‭ ‬لوزرائه‭ ‬بالأمر‭ ‬الهيّن‭: ‬فهؤلاء‭ ‬إمّا‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬مناسبين‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مناسبين‭ ‬حسب‭ ‬حصافة‭ ‬الأمير‭.‬وان‭ ‬اول‭ ‬انطباع‭ ‬عن‭ ‬ذكاء‭ ‬الأمير‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الرجال‭ ‬المحيطين‭ ‬به‭.‬فإذا‭ ‬كانوا‭ ‬أكفاء‭ ‬ومخلصين‭ ‬توسّم‭ ‬الناس‭ […]

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