اتفاق أمني غير مسبوق بين المغرب وإسرائيل..تعاون في المعلومات والصناعة الدفاعية

2021/11/25 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭- ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬ وقع‭ ‬المغرب‭ ‬وإسرائيل‭ ‬الأربعاء‭ ‬اتفاقا‭ ‬للتعاون‭ ‬الأمني‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬نادرة‭ ‬لوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بيني‭ ‬غانتس‭ ‬إلى‭ ‬الرباط،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وجارته‭ ‬الجزائر‭. ‬يرسم‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وقعه‭ ‬غانتس‭ ‬والوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬المكلف‭ ‬بإدارة‭ ‬الدفاع‭ ‬المغربي‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬لوديي،‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬‮«‬بمختلف‭ ‬أشكاله‮»‬‭ ‬في‭ […]

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