اتلتيكو مدريد يخسر على ارضه امام ميلان وليفربول

2021/11/25 | 02:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكن نادي ميلان الايطالي من الفوز على مضيفه اتلتيكو مدريد بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال اوربا.سجل هدف المباراة اللاعب جونيور في الدقيقة 87 .وفي مباراة ثانية ضمن الدور ذاته ، فاز نادي ليفربول الانكليزي على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون رد .سجل هدفي ليفربول كل من الكنتارا في الدقيقة 52 ،ومحمد صلاح في الدقيقة 70./انتهى3

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