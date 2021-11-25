الكاظمي يغرد بالكردية حول الأحداث في السليمانية ومدن كردستان

2021/11/25 | 02:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الكاظمي إلى موقف مسؤول من الأحداث في السليمانية

الترا عراق - فريق التحرير

قال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الخميس، إنّ "الأحداث المؤلمة" في السليمانية ومدن إقليم كردستان "تستدعي موقفًا مسؤولاً لحماية السلم الاجتماعي".

وأكّد الكاظمي في تغريدة باللغتين العربية والكردية، أهمية "إيقاف التدهور" في الإقليم على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الحكومة، أنّ "‏التظاهرات السلمية حق مكفول دستوريًا، والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".

وتشهد عدة مدن في إقليم كردستان، أبرزها السليمانية، احتجاجات غاضبة للطلاب اعتراضًا على الأوضاع المعيشية التي يشهدها الإقليم وقطع الرواتب وانعدام فرص العمل.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ديون إقليم كردستان وصلت إلى 30 مليار دولار لحساب دول مانحة وشركات أجنبية مختلفة عاملة في مناطق الإقليم.

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