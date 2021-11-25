الأسباب وراء حظر دول غربية لحزب والله حماس مؤخرا

2021/11/25 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، مؤخرا، حظر حركة حماس الفلسطينية، في خطوة تتماشى مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.

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