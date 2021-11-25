بيع جهاز استخدم في قصف موقع نووي عراقي في مزاد علني

2021/11/25 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض مزاد "عصا التحكم" الرئيسية من إحدى طائرات F-16 الحربية، والتي كانت من بين الطائرات التي شاركت في هجوم على موقع نووي عراقي.

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