المانش يتحول إلى

2021/11/25 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قناة المانش التي بدأت تتحول إلى "مقبرة مفتوحة"، قضى 27 مهاجرا على الأقل الأربعاء بعدما غرق زورقهم قبالة كاليه من حيث انطلقوا في شمال فرنسا خلال محاولتهم للعبور نحو السواحل البريطانية، في كارثة إنسانية غير مسبوقة على طريق الهجرة هذه استدعت من باريس ولندن اتفاقا على "الضرورة الملحة" لتعزيز التعاون بينهما لوقف هذه المآسي.

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